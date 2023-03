Emittent / Herausgeber: GBI Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Jahresergebnis

Die Serviced Apartment-Marke SMARTments business erreicht im Bilanzjahr 2022 Rekorde bei Auslastung sowie Ertrag und beschleunigt die Expansion



27.03.2023 / 07:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin/Wien, 27. März 2023. Die Serviced Apartment-Marke SMARTments business des Projektentwicklers GBI hat im vergangenen Jahr 2022 mit einer Auslastung von 83,1 Prozent und einem operativen Gewinn im hohen einstelligen Millionenbereich neue Rekordwerte erzielt. "Eine solch erfolgreiche Bilanz ist umso erfreulicher, weil wir damit nicht rechnen konnten und es im ersten Quartal vergangenen Jahres noch deutliche Einschränkungen durch Pandemie-Auflagen gab", sagt Burak Ünver, Geschäftsführer SMARTments: "Als wir anschließend wieder frei agieren konnten, ermöglichte die hohe Nachfrage die Rekordwerte bei Auslastung und Ertrag".

Insgesamt acht Standorte der Marke SMARTments business mit 1043 Serviced Apartment sind in Deutschland und Österreich im Betrieb. Durchschnittlich rund einen Monat bleiben die Gäste. 76,3 Prozent von ihnen sind Longstay-Kunden, die mindestens sieben Nächte und maximal sechs Monate bleiben. "Aufgrund dieser klaren Positionierung buchen uns gezielt Projektmitarbeitende, Berater, Künstler, Freiberufler aber auch Wochenend-Pendler sowie Menschen, die einen neuen Job beginnen", so Ünver: "Damit werden wir von Reisenden als Longstay-Marke deutlich stärker akzeptiert als die meisten Konkurrenten im Serviced Apartment-Segment."

"Neben der hohen Belegung wurde der Gewinn auch durch eine konsequente, datenbasierte Festsetzung der Übernachtungspreise optimiert", ergänzt Ünver. "Acht Mal täglich werden durch die von uns eingesetzten Algorithmen die Raten für bis zu 25 Apartmenttypen an den acht Standorten überprüft und gegebenenfalls angepasst", erläutert SMARTments Geschäftsführer Daniel Zawe: "Mit diesem Yielding reagieren wir beispielsweise auf Spitzen bei der lokalen Nachfrage oder kehren - wenn diese wieder nachlässt - zu den Basispreisen zurück."

Positiv wirkt sich beim Ertrag auch die konsequente Digitalisierungsstrategie aus, die sehr geringe Personalkosten ermöglicht. Mit der Buchung werden Zugangs- und Nutzungscodes Gästen aufs Handy gespielt. So gelangen diese auch nachts und falls gewünscht ohne persönlichen Kontakt ins Zimmer. Bereits vor der Pandemie setzte SMARTments business auf dieses System, etwa über Kooperationen mit Technologiefirmen wie hotelbird, apaleo und Straiv by Code2Order. "Das entlastet SMARTments-Mitarbeiter von Routine-Aufgaben, sie können sich auf die individuelle Betreuung und Erfüllung besonderer Wünsche der Gäste konzentrieren", erläutert Zawe: "Das steigert deren Zufriedenheit und ist ein entscheidender Faktor für die hohe Auslastung."

Nicht nur Longstay-Reisende zeigen großes Interesse an SMARTments. "Auch die Präferenz der Investoren ist unübersehbar", so Burak Ünver: "2022 konnten wir zwei SMARTments Immobilien, die gerade im Bau sind, zu verkaufen." Das SMARTments in der Borsigallee in Frankfurt erwarb ein Spezialfonds von Aberdeen Standard Investments. Das Haus am Frankfurter Flughafen ging - zusammen mit Büros im gleichen Objekt - an einen offenen Spezialfonds der HanseMerkur Grundvermögen AG. Die Investoren beeindruckt hat auch die Krisenresistenz der Marke während der Pandemie. Ünver: "Dank der vielen Longstay-Gäste hatten wir auch in der tiefsten Krise eine Auslastung von fast 50 Prozent. Einen Wert deutlich höher als bei der klassischen Hotellerie. Unserer Strategie mit mehrheitlich Langzeitaufenthalten hat sich in dieser Phase bewährt."

Die gute Performance ist für die GBI Group eine wichtige Grundlage für die Entscheidung, weiter mit der Marke SMARTments zu expandieren. Im Bau befinden sich aktuell nicht nur die beiden GBI-Projektentwicklungen in Frankfurt. 2024 fertiggestellt wird auch das erste reine Mietobjekt unabhängig von einem Development der Muttergesellschaft. Im Bezirk Hamburg-Mitte entstehen 160 SMARTments business als Teil eines Quartiersbildung der Unternehmensgruppe Hermann Friedrich Bruhn. "Mit dem reinen Betreibermodell können wir die Expansion deutlich beschleunigen", so Ünver. "Und das an einem idealen Standort mit der Nähe zur Hamburger Innenstadt und der hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr."

Der im Flughafen-Quartier Gateway Gardens praktizierte Mixed Use-Ansatz ist ein weiteres Markenzeichen der GBI. Diese kombiniert nicht nur Serviced Apartments und Büros, sondern je nach Bedarf zusätzlich auch klassisches und gefördertes Wohnen, Kindertagesstätten, Senioren- bzw. betreutes Wohnen, Pflegeangebote, Studentisches Wohnen, Hotels, Gewerbeeinheiten, soziale Angebote (z. B. Arzt, Apotheke) und Nahversorgung. "So werden Quartiere lebendiger und zukunftsfester", betont Ünver: "Und auch die Wirtschaftlichkeit verbessert sich."

_______

Über SMARTments business:

"SMARTments business" ist eine Marke der GBI Group und bietet Reisenden voll möblierte und komplett ausgestattete Apartments inklusive eigener Kitchenette. Meist sind es Geschäftsreisende, die Serviced Apartments für längere Aufenthalte in einer Stadt in Anspruch nehmen, etwa für Projektarbeit oder Beratungsmandate. Doch auch Privatreisende nutzen Serviced Apartments der Marke - zum Beispiel für Städtereisen oder um in einer fremden Stadt anzukommen und von dort aus in Ruhe nach einer neuen Wohnung zu suchen. Acht Häuser der Marke "SMARTments business" mit insgesamt 1043 Apartments in München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Wien sind aktuell im Betrieb. Hinzu kommen rund 430 Apartments, die sich in Frankfurt am Main und Hamburg im Bau befinden. Der Betrieb von Serviced Apartments der Marke "SMARTments business" erfolgt auch unabhängig von Immobilienentwicklungen der GBI Group. www.smartments-business.de



Über die GBI Group:

Die GBI ist ein Immobilienentwickler, der sich auf geförderte und frei finanzierte Wohnungen, Hotels, Serviced Apartments, Studentenwohnungen und Konzepte für betreutes Wohnen unter der Marke SMARTments konzentriert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die GBI Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von über 2,5 Milliarden Euro verkauft. Darüber hinaus betreibt GBI unter der Marke SMARTments Serviced- und Studenten- Apartments auch selbst. In der zur GBI Group gehörenden GBI Capital werden die Bereiche Investmentmanagement, Fonds- und Assetmanagement und Fördermittelberatung gebündelt. Gesellschafter der GBI ist der private Immobilienfondsmanager Henderson Park aus Großbritannien. http://www.gbi.ag



Für weitere Informationen und Bildmaterial:

Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation,

Tel.: +49 221 - 29219282, Fax: +49 221 - 29219283, Mobil: +49 171 - 93 35 134,

Email: mail@ludwig-km.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.