Ned Naylor Leyland, Investment Manager, Gold & Silber, bei Jupiter Asset Management kommentiert die Aussichten für Gold inmitten turbulenter Märkte: "Nach einigen interessanten Wochen an den Finanzmärkten fragen sich viele Anleger, ob das Allzeithoch des Goldpreises in US-Dollar von 2.060 US-Dollar pro Unze bald fallen wird, und was das bedeuten würde, wenn es dazu käme. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...