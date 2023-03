Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Markus Mayer betonte allerdings, dass die Weltmarktpreise für Kaliumchlorid aktuell weiter fallen. Gründe sei eine sich abschwächende Nachfrage in Europa, ein Überangebot in Brasilien sowie Verzögerungen bei den Kontraktverhandlungen in Indien.Indes hat Deutsche Bank Research K+S nach Gesprächen mit der Unternehmensführung auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese habe sich angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...