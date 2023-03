NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Dies schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt sieht die Expertin die Spirituosenhersteller auf einem schwierigen Weg angesichts der Normalisierung in den USA nach der Pandemie. Sie empfiehlt aber Diageo angesichts anhaltend starker Tequila-Nachfrage./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 00:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 00:15 / BST



ISIN: GB0002374006