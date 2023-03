Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zum Start der neuen Handelswoche ein freundlicher Start ab. Der DAX -1,66% dürfte am Montag zum Auftakt wieder Boden gut machen und mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 15.092 Zähler in den Handel starten. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zum Wochenstart beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall StreetEine Entspannung im US-Banksektor hat den US-Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...