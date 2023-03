EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Monatszahlen/Quartalsergebnis

123fahrschule SE - erwartet positives EBITDA für Q1 2023 - Umsatz steigt um 40 % auf 5 Mio. Euro. ???????



27.03.2023 / 08:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





123fahrschule - erwartet positives EBITDA für Q1 2023 - Umsatz steigt um 40 % auf 5 Mio. Euro. Köln, 27. März 2023 - Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F) erwartet einen erfolgreichen Abschluss des ersten Quartals 2023. Nach zwei erfolgreichen Monaten mit positivem EBITDA im Januar und Februar 2023 erwartet die 123fahrschule ebenfalls für März 2023 und damit für das gesamte erste Quartal 2023 ein positives EBITDA. Obwohl sich noch nicht sämtliche Maßnahmen der im Dezember 2022 beschlossenen Umstrukturierungen vollumfänglich in der GuV niedergeschlagen haben, ist die Gesellschaft überzeugt, dass der eingeschlagene Weg das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führt. Der Vorstand wird die eingeschlagene Strategie weiter vorantreiben und weiter verbessern. Neben erheblichen Einsparungen bei Marketingaktionen und einer deutlichen Kostenoptimierung im Kundenservice, trägt eine Vielzahl kleiner Maßnahmen zur verbesserten Effizienz bei. Durch ein innerhalb weniger Wochen neu eingeführtes CRM- und Vertriebs-Tool konnte der NPS (Net Promoter Score) im Kundenservice trotz signifikanter monatlicher Kosteneinsparungen im 5-stelligen Bereich, um zwei Punkte auf 64 gesteigert werden. Die telefonische Erreichbarkeit hat sich auf 93 % verbessert. Außerdem konnten durch mehrere Qualitätsverbesserungen im Kundenservice, eine Reduktion der Anzahl an Anrufen um 25 % und bei den E-Mail Tickets um 20 % erreicht werden. Im Fahrschulbetrieb hat das Unternehmen mit über 50.000 Fahrstunden im Q1 2023 (Stand 26.03.2023) im Vergleich zu 39.000 1. Quartal 2022 eine Steigerung von mehr als 25 % erreicht. Mit einer App-Store Bewertung von 4,7 gehört die App der 123fahrschule zu den am besten bewerteten Fahrschul-Apps der Branche. Auch auf den verschiedenen Bewertungsportalen erzielt die 123fahrschule aktuell Bestnoten. Das Unternehmen erwartet im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von rund 5 Mio. Euro und ein positives EBITDA in Höhe von ca. 100.000 Euro. Dies stellt eine Umsatzsteigerung um rund 40 % (Vorjahr 3,5 Mio. Euro) und eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 650.000 Euro dar. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von mindestens 20 Mio. Euro und ein positives EBITDA. __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt:?



123fahrschule?SE



Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath

Tel: 0221-177357-60 |?ir@123fahrschule.de |?www.123fahrschule.de?

Mehr Infos unter: unternehmen.123fahrschule.de



27.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com