Wird der DAX zu Wochenbeginn die 15.000er Marke zurückerobern? Die Chancen stehen gut, denn aus den USA kommen positive Impulse. An der Wall Street endete die turbulente Börsenwoche überraschend positiv.

Der Dax dürfte am Montag zum Auftakt Boden gut machen. Der deutsche Leitindex wird über der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten erwartet, unter die er am Freitag gefallen war. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,9 Prozent im Plus auf 15.086 Punkte.

Positive Impulse kommen dabei von den New Yorker Börsen, die am Freitag nahe ihres Tageshochs aus dem Handel gegangen waren. Eine Entspannung im US-Bankensektor hatte den US-Aktien am Freitag nach einem schwächeren Auftakt noch ins Plus verholfen. Möglich also, dass sich nun auch in Europa Finanzwerte etwas erholen, nachdem dort am Freitag wieder eine Verkaufswelle über sie geschwappt war. Mittlerweile fand sich zudem ein Käufer für die Silicon Valley Bank, deren Fall die jüngsten Marktturbulenzen ausgelöst hatte, die dann durch die Probleme der Credit Suisse verschärft worden waren. Vor einer Woche hatte dann die UBS die Credit Suisse in einer Notfallrettung übernommen.

Börsianer wollen aber noch keine Entwarnung geben. Laut Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel könnte der DAX trotz der Indikation über der Marke von 15.000 Punkten weiter sehr volatil bleiben. "Schwelende Unsicherheiten im Zusammenhang mit der aktuellen Bankenkrise und der nun wieder unsicherer gewordenen Geldpolitik werden den deutschen Leitindex auch zu Wochenbeginn im Würgegriff halten", so der Experte. Im Fokus stehe der Ifo-Geschäftsklimaindex, der am Vormittag veröffentlicht wird.

Mit Agenturmaterial