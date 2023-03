EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

27.03.2023

artec technologies AG gewinnt Ausschreibung in Qatar: Nachrichtenagentur setzt auf das TV-, Web-TV- und Radio-Informationssystem Xentaurix KI-basierte automatische Transkription wandelt Audiodaten nahezu in Echtzeit in Text um und übersetzt in unterschiedlichste Sprachen

Nutzer wie Journalisten, Marketingexperten und Sicherheitskräfte profitieren von reduzierter Recherchedauer Diepholz/Bremen, 27. März 2023: Eine Nachrichtenagentur mit Sitz in Qatar setzt bei der Modernisierung ihres Medien-Informationssystems erneut auf die Xentaurix Plattform der artec technologies AG. Der Mittelständler aus Niedersachen hat sich gemeinsam mit einem lokalen Kooperationspartner erfolgreich in einem Ausschreibungsverfahren durchgesetzt und den Zuschlag für die Soft- und Hardware-Modernisierung des TV-, Web-TV- und Radio-Informationssystems der Nachrichtenagentur erhalten. Der Auftrag beinhaltet mehrjährige Service- und Supportleistungen. Der Auftraggeber ist bereits seit vielen Jahren Kunde von artec. Mit der neuesten Xentaurix-Version wird die Nachrichtenagentur über 400 Medienkanälen aufzeichnen können und ihr werden rund 870.000 Videostunden zur Analyse und Recherche zur Verfügung stehen. Damit wird die Anlage eines der größten Medien-Informationssysteme im Mittleren Osten sein. Über das Auftragsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart. "Um der wachsenden Nachfrage nach automatischer Erfassung, Verarbeitung und Analyse von audiovisuellen Inhalten gerecht zu werden, haben wir Xentaurix nochmals erheblich aufgerüstet", sagt artec-Vorstand Thomas Hoffmann. "Damit bieten wir internationalen Broadcastunternehmen, Medienhäusern, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen ein starkes Paket aus Leistungsführigkeit, Funktionalität und einfacher Bedienung. Der jüngste Auftrag zeigt, dass sich artec damit immer wieder im internationalen Wettbewerb durchsetzen kann." Künstliche Intelligenz ergänzt Produktportfolio Die neueste Version von Xentaurix läuft nicht nur auf modernster Hardware, sondern es wurden auch zusätzliche Software-Module zur Erhöhung der Funktionalität integriert. Ein Highlight ist die neue automatische Sprachtranskription mittels künstlicher Intelligenz (KI), die in einer Vielzahl internationaler Sprachen zur Verfügung steht. Die KI wandelt das gesprochene Wort nahezu in Echtzeit in Text um. Darüber hinaus können die Transkriptionen in hervorragender Qualität simultan in alle gängigen Sprachen übersetzt werden. Zukünftig wird artec seinen Kunden auch eine KI-basierte, automatisierte Interpretation visueller Daten, wie Bilder und Videos anbieten. In der Sicherheitsbranche wird die Bildinterpretation eingesetzt, um Personen oder Objekte zu erkennen, die eine Bedrohung darstellen können. Kunden können Xentaurix als Cloud-Plattform oder stationär vor Ort - wie der Kunde in Qatar - nutzen. Arbeitserleichterung für die Anwender Das erweiterte Produktportfolio von Xentaurix erleichtert die Analyse von Video-, Audio- und Metadaten erheblich. Damit reduziert sich die benötigte Zeit für Recherchen von Nutzern wie beispielsweise Journalisten, Marketingexperten und Sicherheitskräften weiter. So konnte beispielweise das manuelle Transkribieren eines längeren Videos je nach Schwierigkeitsgrad des Materials und der Schreibgeschwindigkeit Stunden oder sogar Tage dauern. Die Verwendung von KI-basierter Spracherkennungssoftware beschleunigt diesen Prozess und sorgt für erhebliche Zeitersparnis.

Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

