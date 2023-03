Veränderungen im Verwaltungsrat und Rücktritt des CEO der Calida Holding AG Finma prüft inwieweit das aktuelle Management von Credit Suisse zur Rechenschaft gezogen werden kann (NZZ) Infineon investiert in neue Kapazitäten für den Bau von Chips für Wärmepumpen (HB) Siemens-CFO: "Marginal betroffen" von Credit-Suisse-Übernahme - 2Q läuft gut (BöZ) Salzgitter-Konzern in 2022 mit 1,2 Mrd EUR Vorsteuergewinn, Div 1,00 EUR (Prog 0,83), Q1 besser als erwartet Thyssenkrupp-CEO verteidigt geplante Abspaltung Stahlsparte - neuer Anlauf für einen Börsengang von Nucera (Spiegel) Varta hat sich mit den finanzierenden Banken und dem Mehrheitsaktionär auf die Restrukturierungsmaßnahmen geeinigt Volkswagens Softwareeinheit Cariad muss in diesem Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...