Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Vorsicht, die Gier ist momentan zu groß! Es wird eine Zinssenkung erwartet und auch, dass die Inflation zurückkommt. All das ist schon eingepreist, was Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege Shareholder Value Management AG noch für zu früh hält. Es liegt noch nicht alles hinter uns. Daher sollte man sich auch nicht von den gestiegenen Anleihenrenditen blenden lassen. Für die Langfristanlage seien Bonds nur eine Scheinalternative zu Aktien, "auch wenn wir gerade sehen, wie Anleihen-Renditen kurzfristig die Aktienerträge schlagen. Langfristig hat das nie funktioniert. Man vergisst zu gerne auch die Inflation mit einzubeziehen", warnt Heiko Böhmer, Podcast-Gast ...

