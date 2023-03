Nun kommt es doch anders als erwartet: Beim Unterwäsche- und Lingerie-Hersteller hat sich der Ankeraktionär umentschieden - entgegen der Ankündigung vom letzten Sommer will die Familie Kellenberger ihren Anteil von gut einem Drittel am Unternehmen nun doch nicht verkaufen. Dafür geht der CEO, und auch im Verwaltungsrat kommt es zu diversen Änderungen. Das sorgt für Hoffnung und einen gewissen Umfang an Stabilität in der Aktie.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



