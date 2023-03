Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es bleibt aufreibend an den Märkten, so die Deutsche Börse AG.Nach einem kurzen Aufatmen nach der Zwangsübernahme der Credit Suisse durch die UBS würden die Sorgen vor einer Finanzkrise 2.0 am heutigen Freitag wieder hoch kochen. "Bankaktien sind massiv unter Druck, sichere Häfen wie Bundesanleihen gesucht", berichte Arthur Brunner von der ICF Bank. Er verweise auch auf den kräftigen Preisanstieg für CDS (Credit Default Swaps) für die Deutsche Bank, also Prämien für Kreditausfallversicherungen. "Am Markt denkt man sich: Wo Rauch ist, ist auch Feuer." ...

