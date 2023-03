Wien (www.anleihencheck.de) - Eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen im Zuge der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor ist ein Ersatz für Zinserhöhungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies sei die Kernbotschaft von FED-Präsident Powell auf der FOMC-Sitzung letzte Woche gewesen. Stärkere Wirtschaftsdaten seit Jahresbeginn hätten Inflationsrisiken aufgezeigt, welche Zinserwartungen in die Höhe getrieben hätten, und selbst Powell habe in seinen Aussagen vor dem US-Kongress die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte angedeutet. Aber das sei vor dem Bankrun auf die SVB gewesen. Seitdem sei eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, wie sie von der FED nun auch durchgeführt worden sei, bereits eine hawkishe Option gewesen, während unveränderte Leitzinsen als die Alternative gegolten hätten. ...

