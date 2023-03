Hannover (www.anleihencheck.de) - Anleger weltweit flüchteten in die als sicherer Hafen geltenden Staatsanleihen, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere sei daraufhin z.B. auf 3,37% gesunken (Vortag: 3,41%).US-Präsident Biden habe eine Erhöhung der US-Einlagensicherung FDIC über die gegenwärtige Summe von bis 250.000 USD in Aussicht gestellt, falls weitere Banken in den USA in Schwierigkeiten geraten sollten. Biden habe weiter erklärt, dass die US-Banken in einem ziemlich guten Zustand und die Ersparnisse der Menschen sicher seien. Dem Präsidenten zufolge werde es einige Zeit dauern, bis sich die Situation wieder beruhigt habe. ...

