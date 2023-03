Vor dem Hintergrund der zunehmenden Anzahl an Elektro-Modellen ordnet Audi seine Baureihennamen neu. Das betrifft vor allem die bekannte Kombination aus einem Buchstaben und einer Ziffer - die Zusatz-Bezeichnung e-tron soll aber erhalten bleiben. Dieses seit einiger Zeit kursierende Gerücht wurde jetzt von Audi-Chef Markus Duesmann in zwei Interviews bestätigt. "Zukünftig wird es so sein: Die ungeraden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...