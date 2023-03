München (ots) -Über 30 Jahre Wartezeit haben sich gelohnt: Mit MANTA MANTA - ZWOTER TEIL feierte am Abend DER Kultfilm der 90ger Jahre sein lang ersehntes Revival. Und was für eines! Aus ganz Deutschland waren Manta-Fans angereist, um live dabei zu sein, und bereiteten den Stars des Films mit 50 Original-Fahrzeugen einen wahrhaft denkwürdigen Empfang auf dem Vorplatz des Kölner Cinedoms.Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller Til Schweiger, Tina Ruland, Michael Kessler, Luna Schweiger, Tim Oliver Schultz sowie Tamer Trasoglu, Ronis Goliath, Nilam Farooq, Wotan Wilke Möhring und Axel Stein wurden ebenso wie Tuninglegende Jean Pierre "JP" Kraemer und Fußballstar Lukas Podolski, die beide einen Cameo-Auftritt im Film haben, Timur Bartels, Isabel Vollmer, Evelyn Burdecki, Alena Gerber, Justus Johanssen und Kailas Mahadevan unter großem Jubel und Blitzlichtgewitter am Roten Teppich begrüßt. Auch die Produzent*innen Viola Jäger, Christoph Müller und Philipp Reuter freuten sich darauf, die Fortsetzung von "Manta, Manta" endlich vor großem Publikum zu präsentieren.Selbstverständlich durfte auch der tiefergelegte Star des Films nicht fehlen: Das blau-gelbe Kultobjekt, der Opel Manta B, parkte zur großen Freude der Filmcrew und Fans mitten auf dem Roten Teppich und sorgte für das begehrteste Fotomotiv des Abends. Die Darsteller*innen um die Kultclique Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler alias "Bertie", "Uschi" und "Klausi" nahmen sich viel Zeit für die zahlreichen Fans und Fotografen und gaben über eine Stunde lang gut gelaunt Interviews und Autogramme. In den sechs voll besetzten Kinosälen herrschte gespannte Vorfreude, als Til Schweiger und Tina Ruland die Gäste vor Filmbeginn persönlich begrüßten und im Anschluss an die Premierenvorstellung zeigte sich dann, dass wahre MANTA-Liebe wirklich nicht rostet, als das begeisterte Publikum den Film und das gesamte Team unter großem Applaus auf der Bühne feierte.Ab dem kommenden Donnerstag startet MANTA MANTA - ZWOTER TEIL dann auch bundesweit auf der großen Leinwand durch.Inhalt: Bertie (Til Schweiger) hat schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere an den Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt und eine angeschlossene Kart-Bahn. Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit Zwangsversteigerung des Grundstückes droht, fasst Bertie einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim anstehenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt: Einen Monat hat er Zeit, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Manta-Tagen zu machen. Als dann noch Ex-Frau Uschi (Tina Ruland) plötzlich in Berties Leben tritt, mit der Bitte, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) zu kümmern, ist der Chaos-Monat komplett.MANTA MANTA - ZWOTER TEIL ist eine Produktion der Constantin Film, produziert von Viola Jäger, Christoph Müller und Philipp Reuter und wurde mit Mitteln des Deutschen FilmFörderFonds (DFFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), Film- und Medienstiftung NRW und des FilmFernsehFonds Bayern (FFF) gefördert. Martin Moszkowicz ist Executive Producer. Regie führt Til Schweiger, der zusammen mit Michael David Pate, Miguel Angelo Pate, Peter Grandl, Murmel Clausen, Carsten Vauth und Reto Salimbeni auch das Drehbuch schrieb.Kinostart: 30. März 2023 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Til Schweiger, Tina Ruland, Michael Kessler, Luna Schweiger, Tim Oliver Schultz, Tamer Trasoglu, Ronis Goliath, Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Justus Johanssen, Timur Bartels, Wotan Wilke Möhring, Axel Stein u.v.m.Produzent*innen: Viola Jäger, Christoph Müller, Philipp ReuterExecutive Producer: Martin MoszkowiczDrehbuch: Til Schweiger, Michael David Pate, Miguel Angelo Pate, Peter Grandl, Murmel Clausen, Carsten Vauth und Reto SalimbeniRegie: Til SchweigerPressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Regine Baschny, Sabrina WintersbergerTel: 089 - 20 20 82 60info@just-publicity.comJUST PUBLICITY ONLINE GmbH(Online PR)Nina SchattkowskyTel. 030 - 120 874 850info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5472586