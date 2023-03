Die US-Börsen profitierten am Freitag während des Handelsverlaufs von einer Entspannung im Bankensektor. So legten die Kurse der Regionalbanken PacWest Bancorp (+ 3,2 %) und Western Alliance Bancorp (+ 5,8 %) relativ deutlich zu. Die angeschlagene First Republic Bank (- 1,4%) konnte dagegen ihren Tagesverlust zum Handelsschluss deutlich eingrenzen. Nach anfänglich deutlichen Verlusten schloss der Dow Jones am Freitag mit einem Plus von 0,41 % bei 32.237 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,56 % auf 3.970 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,30 % auf 12.767 Punkte zulegte. Wie die US-Einlagensicherung FDIC heute Morgen meldete, wird die zusammengebrochene Silicon Valley Bank (SVB) von der First Citizens Bank übernommen. Die 17 Filialen der SVB sollen bereits heute wieder öffnen. Die Übernahme der Pleite-Bank dürfte die Lage im Bankensektor weiter entspannen. An den deutschen Börsen steht heute Morgen neben der Lage im Bankensektor auch der IFO-Geschäftsklimaindex für März im Fokus, der um 10 Uhr veröffentlicht wird. Experten rechnen wegen der Turbulenzen im Finanzsektor mit einem Rückgang auf 90,9 Punkte (Februar: 91,1 Punkte). Angesichts der vorläufigen Entspannung bei den Banken startete der Dax einen Erholungsversuch und eröffnete den Handel mit einem Plus von 1 % bei 15.133 Punkten.



