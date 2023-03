Bankenkrise, Inflation, steigende Zinsen, Quantitative Tightening - diese Schlagworte waren in den vergangenen Tagen überall zu hören und zu lesen. Alles "eigentlich" klar negative fundamentale Faktoren. Doch was macht der Markt? Der schert sich wieder einmal nicht um diese vermeintlichen Untergangsszenarien. Denn die Börsen zeigen viel eher eine Rally an als einen weiteren Absturz. Natürlich hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...