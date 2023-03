Konflikte und Kriege gab es in Europa zwar auch in den vergangenen Jahrzehnten, aber "Aufrüstung" war dennoch lange kein Thema. Die deutschen Militärausgaben pendelten zwischen 2006 und 2020 bei jährlich etwa 40 Milliarden Euro. Doch aufgrund des Krieges in der Ukraine stieg der Verteidigungsetat rapide an. Für 2023 beläuft sich dieser auf 50 Milliarden Euro im Verteidigungshaushalt...

Den vollständigen Artikel lesen ...