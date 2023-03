Pressemitteilung der artec technologies AG:

artec technologies AG gewinnt Ausschreibung in Qatar: Nachrichtenagentur setzt auf das TV-, Web-TV- und Radio-Informationssystem Xentaurix

- KI-basierte automatische Transkription wandelt Audiodaten nahezu in Echtzeit in Text um und übersetzt in unterschiedlichste Sprachen- Nutzer wie Journalisten, Marketingexperten und Sicherheitskräfte profitieren von reduzierter Recherchedauer

Eine Nachrichtenagentur mit Sitz in Qatar setzt bei der Modernisierung ihres Medien-Informationssystems erneut auf die Xentaurix Plattform der artec technologies AG. Der Mittelständler aus Niedersachen hat sich gemeinsam mit einem lokalen Kooperationspartner erfolgreich in einem Ausschreibungsverfahren durchgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...