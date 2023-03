London, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -Europäische Touristen auf der Suche nach wärmeren Gefilden haben das kürzlich eröffnete voco Dubai The Palm (https://www.ihg.com/voco/hotels/us/en/dubai/dxbpj/hoteldetail), ein brandneues Lifestyle-Hotel von IHG® Hotels & Resort (https://www.ihgplc.com/en/)s, direkt am Strand auf der berühmten Palm Jumeirah, genossen.Das Lifestyle-Hotel mit 138 Zimmern befindet sich in idealer Lage am Weststrand von Palm Jumeirah und bietet seinen Gästen einen direkten Zugang zur Weststrandpromenade, nur wenige Schritte vom majestätischen Wasser des Arabischen Golfs und dem hoteleigenen Strand entfernt.Beliebte Touristenattraktionen, darunter die größte tanzende Springbrunnenshow der Welt bei The Pointe und Palms höchstes Observatorium The View at The Palm, sind nur einen Steinwurf entfernt. Das Hotel liegt nur eine kurze Autofahrt von der Jumeirah Beach Residence entfernt und ist die ideale Wahl für europäische Reisende, die ein zentral gelegenes Hotel suchen, um in ihrem Urlaub zu entspannen.Der Pool auf dem Dach und die mediterrane Lounge-Bar Frenia sind die Highlights des Hotels. Das Frenia wird Anfang April eröffnet und verwandelt die Dachterrasse bei Sonnenuntergang in einen Ort mit atemberaubendem Blick auf das Meer und Ain Dubai - das größte und höchste Riesenrad der Welt.Das charakteristische, ganztägig geöffnete Restaurant des Hotels, Maison Mathis (https://maisonmathisvocopalm.com/), öffnete im letzten Monat seine Pforten. Das Restaurant ist von der besten europäischen Küche inspiriert, wobei der Schwerpunkt auf dem reichen Erbe der belgischen Esskultur liegt. Das Haus verfügt außerdem über ein 24-Stunden-Fitnesscenter und Tagungsräume mit Tageslicht, um allen Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden.voco Hotels genießt bei europäischen Touristen einen ausgezeichneten Ruf und ist stolz darauf, seinen Gästen ein modernes, bequemes und charmantes Erlebnis zu bieten.LINK ZUR PRESSEMAPPE (https://drive.google.com/drive/folders/1napx3N0_8vitOULK-ePztLakstc_ASRa)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039108/voco_Dubai_The_Palm.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sonne-meer-und-gute-stimmung--voco-dubai-the-palm-bietet-alles-was-das-herz-eines-europaischen-reisenden-begehrt-301780127.htmlPressekontakt:Brogan Kelly,brogankelly@sevenmedia.ae,+971 58 537 7802Original-Content von: voco Dubai The Palm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169361/5472671