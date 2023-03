Paris (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch war es wieder so weit - die Vertreter der US-Notenbank kamen zusammen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Es sei ein wahrer Drahtseilakt für die Währungshüter gewesen. Angesichts der mit 6 Prozent noch immer zu hohen Inflation wäre ein starkes Anziehen der Zinsschraube angebracht. Doch dies könnte zu einem Konjunkturabschwung und noch mehr Pleiten im Bankwesen führen. Die Gouverneure um FED-Chef Jerome Powell hätten sich letztlich für eine Anhebung um weitere 25 Basispunkte auf nun 5 Prozent entschieden und seien damit bei ihrem Tempo vom Januar geblieben. Ihr Hauptaugenmerk gelte der Inflation. Statt lehrbuchmäßig zu steigen, habe der Dollar die Pressekonferenz der Fed zunächst mit einem Minus quittiert. ...

