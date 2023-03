SK On will zusammen mit dem Kathodenmaterialunternehmen EcoPro und dem chinesischen Batteriematerialhersteller GEM eine Produktionsanlage für Vorläufermaterialien von E-Auto-Batterien im südkoreanischen Saemangeum errichten. Der Bau dieser Anlage soll noch in diesem Jahr beginnen, wie es in einer SK-Mitteilung heißt. Ende 2024 soll das Werk bereits in Betrieb gehen. Geplant ist demnach eine Jahreskapazität ...

