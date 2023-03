Mitch Evans vom Team Jaguar TCS Racing Team hat das erste Rennen der Formel E in Brasilien gewonnen. Auch zwei deutsche Fahrer konnten in São Paulo punkten - darunter auch Porsche-Fahrer Pascal Wehrlein, der die Führung in der WM-Wertung verteidigen konnte. Das Podium war aber nicht nur bei den Fahrzeugen eine rein englischsprachige Angelegenheit: Platz zwei beim E-Prix in São Paulo ging an Evans ...

