Bei den Anlegern von BioNTech war die Hoffnung lange Zeit groß, dass der Corona-Impfstoff der Mainzer in China noch irgendwie Fuß fassen könnte. Immerhin wurde das Vakzin bereits für in China lebende Ausländer freigegeben. Dass der mRNA-Impfstoff auch in der Breite zum Einsatz kommen wird, danach sieht es aber immer weniger aus.In der vergangenen Woche stellte stattdessen der chinesische Pharmakonzern CSPC den ersten chinesischen mRNA-Impfstoff vor und sprach davon, dafür bereits eine Notfallzulassung erhalten zu haben. Sehr viel mehr Details gab es ...

