Zum Wochenauftakt geht es für die Varta-Aktie leicht nach oben. Grund dafür ist die Einigung mit den Banken sowie dem Mehrheitseigentümer Montana Tech auf ein Umbaukonzept. Im Fokus steht dabei auch die Anpassung von Produktions- und Strukturkosten. Am Aktienmarkt kommt dies am Montagvormittag gut an.Konkret war am Freitagabend nach Börsenschluss bekannt geworden, dass sich der zuletzt schwächelnde ...

