FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
CORESTATE CAPITAL EO-,075 EUR LU1296758029
START RESTART AUCTION: 10:45
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 10:50
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
CORESTATE CAPITAL EO-,075 EUR LU1296758029
START RESTART AUCTION: 10:45
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 10:50