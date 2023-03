London (www.anleihencheck.de) - Obwohl das erste Quartal noch nicht vorbei ist, erlebten die Anleger in diesem Jahr bereits drei sehr unterschiedliche Phasen an den Finanzmärkten, so Paul O?Connor, Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors.Der Januar habe mit einer "Alles-Rally" begonnen, bei der alle wichtigen Anlageklassen zugelegt hätten, da die Investoren nun eher von einer "weichen Landung" ausgegangen seien. Im Februar habe sich dieser Trend weitgehend umgekehrt, da der Konsens in Bezug auf die Zinssätze in den Industrieländern auf eine "hawkishe" Haltung umgeschwenkt habe. Im März habe sich die Stimmung erneut geändert, weil die Sorgen um das Bankensystem in Europa und den USA in den Vordergrund gerückt seien. ...

