GameStop hat Anfang letzter Woche einen unerwarteten Gewinn gemeldet. Doch die Chancen stehen weiterhin schlecht für die Aktie. Denn spekulative Aktien wie GameStop, AMC Entertainment und Bed Bath & Beyond entwickeln sich in der Regel schlechter als der Markt. Wer sich nicht verzocken will, sollte vorsichtig sein.Von Mark HulbertMarketWatchÜbersetzung: Laura MarkusGameStop ist mit seinem jetzt viel höheren Aktienkurs genauso überbewertet wie vorher, wenn nicht sogar noch mehr. Der Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...