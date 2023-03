Die Lufthansa-Aktie hatte zuletzt mit Abgaben zu kämpfen. Seit dem 52-Wochen-Hoch vom 8. März bei 11,16 Euro hat der MDAX-Wert um rund 19 Prozent auf 9,10 Euro (20. März) zurückgesetzt. Immerhin: Zum Wochenauftakt liegt der Titel leicht im Plus. Dabei hält der bundesweite Streik die Kranich-Airline derzeit am Boden. Die Gewerkschaft Verdi und die EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) legen nämlich am heutigen Montag mit dem größten Streik der letzten 30 Jahre in Deutschland fast den kompletten ...

