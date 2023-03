Köln (ots) -Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des legendären Filmstudios Disney zelebriert Barilla den intensivsten Pasta-Geschmack aller Zeiten mit einer zeitgemäßen Reinterpretation der ikonischen Spaghetti-Szene aus "Susi und Strolch".Mehr Zeit, um die schönen Momente des Lebens zu genießen, steht für fast die Hälfte der Deutschen (43 Prozent) in diesem Jahr ganz oben auf dem Speiseplan. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Pastaherstellers Barilla, der zur Feier der Premium-Pasta-Linie Barilla AL BRONZO die ikonische Spaghetti-Szene aus Disneys "Susi und Strolch" als Kampagne aufgreift und neu interpretiert.Die Barilla-Umfrage zeigt, dass Familie, Freunde und gutes Essen in der heutigen Zeit wichtiger sind denn je. Mehr als die Hälfte der Deutschen (55 Prozent) plant, in diesem Jahr mehr Zeit mit ihren Lieben zu verbringen. Drei Viertel der befragten Personen (74 Prozent) gaben an, am liebsten zu Hause zu kochen, während fast die Hälfte (46 Prozent) angab, vermehrt auf die Qualität der Zutaten zu achten. Rund 44 Prozent wollen ein neues Rezept von Grund auf ausprobieren, um beim Kochen für Freundinnen und Freunde kreativer zu sein.Barilla AL BRONZO ist die ideale Zutat, um unvergessliches Pasta-Gericht für jeden Anlass zu kreieren. Der Pastateig der Premium-Pasta enthält ein perfekt-abgestimmtes Verhältnis aus verantwortungsvoll-angebautem, hochwertigem Hartweizengrieß. Mit Hilfe des innovativen Produktionsverfahren "Lavorazione Grezza" wird der Teil durch spezielle Bronzematrizen mit Mikrogravuren geformt. Hierdurch erhält die Pasta eine besonders raue und strukturierte Oberfläche, die für eine optimale Saucenbindung sorgt.In der neuen Kampagne fügt sich das hochwertige Pasta-Sortiment der Barilla AL BRONZO-Linie perfekt in die moderne Version des Disney-Filmklassikers ein, und kombiniert zum 100-jährigen Jubiläum des legendären Filmstudios Tradition mit Zeitgenössigkeit.Weitere Informationen zur neuen Barilla AL BRONZO-Kampagne:- Die kreative Leitung der Kampagne lag bei Bruno Bertelli, Global CEO von Le Pub, Global CCO von Publicis Worldwide und CCO der Publicis Groupe Italien- Musik zur Kampagne:BELLA NOTTE / Publisher: Walt Disney Music Company (ASCAP) © Renewed. All Rights Reserved. Composers: Sonny Burke; Author: Peggy Lee; Title: Bella Notte; Arranger: Magma Music Agency; Title of the piece: Bella Notte; Country of origin: USAA LONG TIME COMING / Editor: Magma Music Publishing; Composers: Stan Koch & Federico Solazzo; Author: Stan Koch & Federico Solazzo; Title of the piece: A long time coming; Country of origin: Netherlands; Music: Magma Music Agency; Music Supervisor: Michael Bertoldini; Executive Music Producer: Seppl Kretz; Music Producer: Gyo Kretz- Reichweitenstarker TV Flight auf 11 Kanälen in Deutschland- YouTube-Link zum Kampagnen-Video: https://www.youtube.com/watch?v=nxAbxx6DEYwZentrale Resultate der Barilla-Umfrage*:- 43 % der Deutschen gaben an, dass sich mehr Zeit nehmen zu wollen, um mehr schöne Momente im Leben zu genießen.- 55 % der Deutschen möchten in diesem Jahr mehr Zeit mit der Familie und Freund:innen verbringen.- 74 % der Deutschen würden es vorziehen, beim Essen am liebsten zu Hause zu kochen.- 46 % der Deutschen würden die Qualität ihrer Lebensmittelzutaten verbessern, um beim Kochen für Freund:innen einfallsreicher und vielfältiger zu sein.- 44 % der Deutschen würden ein neues Rezept von Grund auf ausprobieren, um beim Kochen für Freund:innen oder Familie kreativer zu sein.*Alle Angaben stammen aus einer Umfrage unter 2.000 Befragten, die zwischen dem 3. und 10. Februar 2023 durchgeführt wurde.Über Barilla:Barilla ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das von den Brüdern Guido, Luca und Paolo Barilla geleitet wird. Gegründet wurde das Unternehmen von ihrem Urgroßvater Pietro Barilla, der 1877 eine Bäckerei in Parma eröffnete. Heute ist Barilla in Italien und in der ganzen Welt für die hervorragende Qualität ihrer Lebensmittel bekannt. Mit den Marken - Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina und Vesta, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Tolerant und Pasta Evangelists - setzt sich das Familienunternehmen für eine schmackhafte, herzhafte und ausgewogene Ernährung ein, die sich an der mediterranen Küche und dem italienischen Lebensstil orientiert.Als Pietro Barilla vor 145 Jahren sein Geschäft in Parma eröffnete, ging es ihm vor allem darum, gute Lebensmittel herzustellen. Dieser Grundsatz ist heute zum Geschäftsprinzip von Barilla geworden. So arbeiten aktuell 8.700 Menschen, die diese zentralen Werte und die Leidenschaft für Qualität teilen, für das Unternehmen und innerhalb der Lieferantenkette.Seit 1987 sammelt und bewahrt ein historisches Archiv die 145-jährige Geschichte des Unternehmens, die nun über das Portal-Museum www.archiviostoricobarilla.com für alle zugänglich ist und den Weg einer Ikone unter den "Made in Italy"-Produkten sowie die Veränderungen in der italienischen Gesellschaft dokumentiert. Weitere Informationen unter: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup; LinkedIn: Barilla Group; Instagram: @barillapeople