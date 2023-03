Nach einer turbulenten vergangenen Börsenwoche sind Anleger auf der Suche nach etwas mehr Klarheit. Wie startet der DAX also in die neue Woche? Zudem präsentieren unter Anderem die Commerzbank, BioNTech und Deutsche Pfandbriefbank neue Zahlen. Zum Auftakt der neuen Börsenwoche startet der DAX am Montag höher. Am Freitag hatte er belastet von Kursverlusten von Deutsche Bank und Commerzbank 1,7 Prozent niedriger bei 14.957,23 Punkten geschlossen. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...