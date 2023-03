123fahrschule meldet eine sehr positive Entwicklung in den ersten Monaten des GJ23. Mit seinen rund 150 Fahrlehrern leistete das Unternehmen im ersten Quartal (Stand 26. März) mehr als 50.000 Fahrstunden, was einer Steigerung von mehr als 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht (39.000 Stunden in Q1 22). Aufgrund dieses vielversprechenden Jahresbeginns erwartet 123fs für Q1 23 einen Umsatz von rund EUR 5,0 Mio. und ein positives EBITDA von rund 100 TEUR. Da noch nicht alle Restrukturierungsmaßnahmen ihre volle Wirkung entfaltet haben, sollte das Verbesserungspotenzial im Laufe des Jahres deutlicher sichtbar werden. Für das GJ23 erwartet 123fs einen Umsatz von mindestens EUR 20 Mio. und ein positives EBITDA, was leicht über den Annahmen von AlsterResearch liegt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE