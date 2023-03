Die Photon Energy-Tochter Lerta hat einen Großauftrag für Demand Side Response (DSR) in Polen erhalten. DSR ist ein wichtiger Bestandteil des Lastausgleichs im Netz, da der Anteil der erneuerbaren Energien steigt, und bietet ein hohes Wachstums- und Renditepotenzial bei minimalem Kapitalaufwand. Photon Energy strebt an, der führende DSR-Anbieter in Polen zu werden, mit einem Ziel von 1 GW im Jahr 2030. Das Unternehmen plant weiterhin den Eintritt in andere geografische DSR-Märkte. AlsterResearchs Analysten heben ihre Schätzungen an, um die Wachstumsziele für den polnischen Markt widerzuspiegeln, wobei andere geografische Märkte weiteres Wachstumspotenzial bieten. AlsterResearchs Analysten kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 4,60 (alt: EUR 4,40) und bekräftigen ihre Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV