Budapest, Ungarn, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -Yadea (01585.HK), die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, freut sich, seine erste Testfahrt-Veranstaltung auf dem renommierten Hungaroring in Ungarn anzukündigen, bei der die Teilnehmer die Gelegenheit hatten, die neuesten Modelle von Yadea zu erleben und ein Gefühl für das Engagement des Unternehmens für Innovation und Nachhaltigkeit zu bekommen.Der perfekte Ausdruck des Rennsportgeistes, Yadea Keeness, ist mit einem selbst entwickelten 10-kW-Mittelmotor mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h ausgestattet und bietet eine beeindruckende Leistung für Nervenkitzel-Suchende. Die beiden 72 V/32 Ah Lithium-Batterien verfügen über eine extrem hohe Energiedichte und sind zum Aufladen herausnehmbar. Damit ist es die perfekte Wahl für junge Leute, die eine Reise ohne Angst vor schwachen Batterien erleben möchten. Die Kontur eines Flugzeugflügels vermittelt ein Gefühl von Geschwindigkeit und Kraft und spricht die neue Generation an, die nach Aufregung und Individualität sucht. Gleichzeitig verkörpern auch die Modelle Yadea VlotGuard und Yadea Fierider den gleichen Renngeist und bieten Elektromotorräder mit hoher Leistung, die Rennsportbegeisterte begeistern werden.Darüber hinaus ist der Yadea E8S mit dem selbst entwickelten TTFAR-System zur Reichweitenverlängerung ausgestattet, mit einer maximalen Leistung von 3000 W TTFAR-Motor und 72 V/38 Ah Graphen-Akku. Die Batterie ist mit einer extra großen Plattenstruktur konzipiert, die die Kapazität um etwa 20 % bis 25 % erhöht im Vergleich zu anderen Batterien mit dem gleichen Volumen, und die gesamte Reichweite ist signifikant um etwa 50 % verbessert. Damit ist die Lebensdauer der Graphen-Batterie 3 MAL länger als die anderer Batterien. Es ist erwähnenswert, dass dieser Graphen-Akku mit einer zweijährigen Garantie geliefert wird. Mit dieser innovativen Technologie füllt Yadea eine Marktlücke und bietet den Nutzern in Ungarn effiziente, umweltfreundliche und kostengünstige Lösungen.Die Veranstaltung auf dem Hungaroring ist nur eine Möglichkeit, Yadeas Leidenschaft für nachhaltigen, grünen Transport mit der Welt zu teilen. Die anderen Elektroroller von Yadea wurden vom ungarischen Markt gut angenommen. Es heißt, dass die Yadea Group ihre Vertriebskanäle ausbauen wird, um ihren Kunden in Ungarn einen exzellenten Service zu bieten und damit das Engagement des Unternehmens für leistungsstarke Elektromotorräder und umweltfreundliche Technologie zu demonstrieren.Als globales Unternehmen hat Yadea die besten Produkte und Dienstleistungen für 70 Millionen Nutzer bereitgestellt und ein Netzwerk von über 40.000 Einzelhändlern weltweit aufgebaut. Mit dem Slogan "Electrify Your Life" wird sich Yadea weiterhin auf grüne Technologieinnovationen konzentrieren, um überlegene Elektromobilitätslösungen zu liefern und eine neue Generation zu schaffen, die sich durch einen kohlenstoffarmen Lebensstil auszeichnet und den Menschen eine wunderbare Reise und das ultimative Fahrerlebnis bietet.