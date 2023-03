Andres Lehtmets ist Senior InsurTech Experte bei der European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Dort ist er seit über fünf Jahren aktiv. Zudem ist er Teil der European Commission Expert Group on European Financial Data Space.Bei der EIOPA handelt es sich um die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung. Sie ist eine Agentur der Europäischen Union und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.Die Aufgabe der EIOPAAndres Lehtmets beschreibt ...

