Die Continentale Sachversicherung bietet Neu- und Bestandskunden im Tarif KuBuS Cyber kostenlose Awareness-Schulungen an. Das Angebot richtet sich an Firmenkunden und deren Mitarbeiter und wurde konzipiert, um die Belegschaft für Gefahren durch Cyberangriffe zu sensibilisieren und so die digitale Sicherheit des Unternehmens zu erhöhen. Selbstbehalt kann um 250 Euro gesenkt werden Die Seminare können via Online-Plattform absolviert werden und umfassen unter anderem Module zu dem Themen IT-Richtlinien, ...

