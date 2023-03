Strausberg, 27.03.2023 (ots) -Am Donnerstag besiegeln der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und seine niederländische Amtskollegin Kajsa Ollongren in Veitshöchheim ein neues Kapitel der erfolgreichen militärischen Zusammenarbeit beider Länder. Mit der Unterstellung der niederländischen 13. Leichten Brigade werden alle Brigaden des niederländischen Feldheeres den Divisionen des deutschen Heeres unterstellt sein.Vor dem Unterstellungswechsel vor rund 300 Soldatinnen und Soldaten im Rokokogarten des Veitshöchheimer Residenzschlosses, unterzeichnen beide Verteidigungsminister im Beisein des Inspekteurs des Deutschen Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, und des niederländischen Kommandeurs der Landstreitkräfte, Generalleutnant Martin Wijnen, eine Kooperationsvereinbarung.Bei der niederländischen 13. Leichten Brigade aus Oirschot handelt es sich um eine von drei Kampfbrigaden der niederländischen Streitkräfte. Ihr gehören unter anderem die gepanzerten Infanteriebataillone "Prinzessin-Irene-Füsiliere" und "Limburger Jäger" sowie ein Panzerpionierbataillon an. Ausgerüstet ist die Brigade mit Radpanzern vom Typ Boxer sowie dem Aufklärungsfahrzeug Fennek, wie sie auch in der Bundeswehr verwendet werden.Die 10. Panzerdivision soll künftig im Deutschen Heer den Schwerpunkt bei der Landes- und Bündnisverteidigung bilden und deshalb schnell verlegbar, einsatz- und vor allem kaltstartfähig sein. Durch die noch engere Zusammenarbeit wird die 10. Panzerdivision ab sofort über eine einsatzbereite Brigade der Mittleren Kräfte verfügen und damit ihre beiden schweren Brigaden, eine Panzer- und eine Panzergrenadierbrigade, ergänzen. Dies erzeugt Synergieeffekte und bedeutet einen Zuwachs an Fähigkeiten.Medienvertretende sind herzlich eingeladen. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Mittwoch, den 29. März 2023, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres.Termin: Donnerstag, den 30. März 2023, 15:30 UhrAnreise: Pressezentrum in der Bücherei am Bahnhof, Bahnhofstraße 11, 97209 VeitshöchheimLink Standort: https://goo.gl/maps/rnHxEBJ3V36zRrxm8Anmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Anmeldeformular bis Mittwoch, den 29. März 2023, 12:00 Uhr.Hinweise zur Anreise: Parkflächen für Medienvertretende stehen an der Bücherei am Bahnhof zur Verfügung.Ablauf:bis 15:30 Uhr: Eintreffen der Medienvertretenden, Einweisung in den Ablauf (inkl. Überprüfung der mitgeführten Technik)ca. 16:15 Uhr: Gang zum Schloss Veitshöchheim17:00 Uhr: Beginn des Presseprogramms: Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung und Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Veitshöchheim durch den Bundesminister und die Verteidigungsministerin17:30 Uhr: Appell vor dem Schloss, inklusive Reden der beiden Minister, des Inspekteurs des Heeres und des niederländischen Kommandeurs der Landstreitkräfte18:30 Uhr: Möglichkeit für Fragen an beide Minister im Schloss18:45 Uhr: Ende des PresseprogrammsHinweise für die Medien:- Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten kann lediglich eine begrenzte Anzahl an Medienvertretenden am Presseprogramm teilnehmen.- Eine Anmeldung bedeutet keine Zusage!- Ihre Teilnahmemöglichkeit wird schriftlich bestätigt.- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.- Es wird wetterfeste Kleidung empfohlen.- Die Reden werden in englischer Sprache gehalten.- Weiterführende Informationen sowie Bild- und Videomaterial von der Veranstaltung (Bereitstellung teilweise erst im Anschluss an die Veranstaltung) erhalten Sie hier: https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/kggE7MqtFCPXiEzPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresAkkreditierung:Telefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1525Fax: +49 (0) 3341 / 5818 - 1562E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5473065