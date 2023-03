Sydney, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Eine von IR durchgeführte Studie zeigt die Herausforderungen auf, denen sich IT-Teams im Umgang mit sich entwickelnden Unified Communications- und Collaboration-Umgebungen (UC&C) gegenübersehen.IR (ASX: IRI), ein weltweit führender Anbieter von Performance Management und Analysen für Unified Communication und Collaboration, IT-Infrastruktur und Payment-Ökosysteme, gab heute die Ergebnisse einer Studie bekannt, die unter IT-Fachleuten in Unified Communications und Collaboration (UC&C)-Umgebungen durchgeführt wurde.Die IT-Time-Crunch-Studie (https://info.ir.com/the-it-time-crunch?utm_campaign=FY23_Q3_CLB_GLB_DL_ITTimeCrunch_Report&utm_source=Public%20Relations&utm_medium=press%20release&utm_term=offline%20media&utm_content=The%20IT%20Time%20Crunch) ergab, dass 25 % der IT-Fachleute jede Woche mehr als 1 Arbeitstag für unnötige UC&C-Aufgaben verschwenden. Außerdem wurde festgestellt, dass fast 70 % der Befragten mindestens vier Stunden pro Woche verschwenden. Hinzu kommt, dass 50 % der Befragten von einer Zunahme ihrer täglichen Arbeitsbelastung berichten."Es ist schockierend, dass 1 von 4 befragten IT-Fachkräften einen ganzen Tag pro Woche unnötig mit UC-Aufgaben verschwendet. Dies wiederum hat enorme Auswirkungen auf Kosten und Produktivität. IT-Teams brauchen mehr Transparenz und Kontrolle, um die Komplexität in ihren UC&C-Ökosystemen zu bewältigen", sagte John Ruthven, CEO und Managing Director, IR.Der Bericht enthält die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter 214 IT-Fachleuten aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Singapur, wobei fast 40 % der Befragten in Unternehmen mit mehr als 10.000 Endbenutzern arbeiten.Zu den größten Herausforderungen zählten die Zeitverluste bei der Behebung von Problemen, insbesondere von solchen, die ihnen nicht bekannt sind, bis sie gemeldet werden. Die Untersuchung zeigt auch, welchen Tribut diese zunehmende Arbeitsbelastung bei IT-Teams fordert, die zur "Feuerwehr" eines Unternehmens geworden sind. Mehrere Befragte haben in den letzten drei Jahren ihre Position gewechselt oder ihren Arbeitsplatz verlassen, um eine bessere Work-Life-Balance und bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen.Überwachungs- und Leistungsmanagementlösungen können IT-Teams dabei helfen, die Ursachen dieser Probleme zu ermitteln, ohne dass dabei wichtige Arbeitsstunden verloren gehen.Für weitere Informationen und um eine Kopie des Berichts herunterzuladen, klicken Sie bitte hier (https://info.ir.com/the-it-time-crunch?utm_campaign=FY23_Q3_CLB_GLB_DL_ITTimeCrunch_Report&utm_source=Public%20Relations&utm_medium=press%20release&utm_term=offline%20media&utm_content=The%20IT%20Time%20Crunch).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538708/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/25--der-it-fachkrafte-verschwenden-jede-woche-1-tag-mit-unnotigen-ucc-aufgaben-301781909.htmlPressekontakt:Effie DCunha,+61299661066,effie.dcunha@ir.comOriginal-Content von: IR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158221/5473101