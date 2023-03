München (ots) -Am Samstag, den 25. März fand im Münchner INTIMISSIMI Store auf der Kaufinger Straße ein ganz besonderes Event statt. Gründe zu Feiern gab es gleich zwei: Zum einen wurde das große Re-Opening des Flagshipstores zelebriert, der komplett renoviert wurde und im neuen Design erstrahlte. Zum anderen feierte man den Launch der "Germany's Next Topmodel" Kampagne mit Kandidatin Ida.Die 23-jährige GNTM Kandidatin hatte in Folge 6 der ProSieben-Show den ersten Job der Staffel ergattert und die INTIMISSIMI-Jury beim ersten großen Casting überzeugt. Sie ist damit nun neben Stars wie Heidi & Leni Klum oder Jennifer Lopez eins der Kampagnengesichter der Brand INTIMISSIMIi. Gut gelaunt und sympathisch gab sie Interviews, unterhielt sich mit Fans und stand für Fotos zur Verfügung.Auch ehemalige GNTM Kandidatinnen ließen es sich nicht nehmen vorbeizuschauen und Ida zum Kampagnen-Job zu gratulieren. So waren zum Beispiel Dascha Carriero, Noella Mbomba, Darya Strelnikova, Vanessa Kunz, Amaya Baker und Vivien Sterk dabei. Die Stimmung war ausgelassen - zu tun gab es vieles. Die Gäste konnten sich in der GHD-Lounge stylen oder in der NEONAIL Nagellounge verwöhnen lassen. Mit Bildern aus der Photobooth oder der Zeichnung der professionellen Illustratorin im GNTM Look ließen sich die schönen Momente des Tages festhalten. Was alle GNTM Fans besonders freute: zu jedem Einkauf gab es ein GNTM Goodie Bag dazu, in der sich Produkte der diesjährigen GNTM Sponsoren wie MAC Cosmetics, YEAUTY, GHD und NEONAILS befanden.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswerther Straße 13240474 DüsseldorfMobil: 0176-70 64 62 06Email: info@juli-pr.comOriginal-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134324/5473129