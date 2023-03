Die Arbeitsbedingungen von Amazon sorgten in jüngerer Vergangenheit des Öfteren für Aufsehen, auch im Logistikzentrum in Winden. Dort wollte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil eigentlich selbst ein Bild von der Lage machen. Ein entsprechender Besuch wurde nun aber kurzerhand abgesagt, wie der "Spiegel" berichtet.Hintergrund sind allzu konkrete Anforderungen, welche Amazon (US0231351067) an Weil gestellt haben soll. So soll der Konzern darauf bestanden haben, das Thema Arbeitnehmerrechte nicht anzusprechen und die Medien im Vorfeld ...

