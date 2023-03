San Jose City, Kalifornien, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -PallyCon, ein erstklassiger, cloudbasierter Content-Schutz-Service von INKA Entworks, hat mit Dolby Hybrik, einer Cloud-Medienverarbeitungsplattform, zusammengearbeitet, um Umschlüsselung und erstklassige Content-Sicherheitsdienste auf eine einzige Arbeitsablauf und vereinfachte Art und Weise anzubieten."Die Integration von Hybrik in die PallyCon hilft Streamingdiensten dabei, ihre Inhalte schnell, einfach und kostengünstig entsprechend umzuschlüsseln, und diese mit Studio-Sicherheit zu liefern", sagt INKA Entworks, CEO, James Ahn.Hybrik passt gut in alle INKA Entworks-Kriterien mit seinen hochskalierbaren, Benchmark-Performance und professionellen Lösungen. Das Preismodell erfüllte ebenso die Erwartungen von INKA Entworks und machte den gesamten Arbeitsablauf kostengünstig. Der hochmoderne Support von Dolby Hybrik half INKA Entworks, mit Hybrik schnell voranzukommen. Die einfache Integration machte es perfekt für sein Geschäftsmodell.Mit PallyCon, dem umfangreichen Funktionsumfang, einschließlich MultiDRM, (https://pallycon.com/multi-drm/) Forensik- und Distributor-Wasserzeichen und App-Sicherheit, sowie den branchenführenden Video-Umschlüsselungs-Funktionen von Dolby Hybrik (https://professional.dolby.com/technologies/cloud-media-processing/) bieten die beiden Plattformen eine umfassende Lösung in einem einzigen SaaS Arbeitsablauf. Darüber hinaus ermöglicht die gleichzeitige Transcoding-Funktion von Hybrik eine schnelle Videoverarbeitung, Transcoding und unterstützt ebenso mehrere Eingangsformate, eine breite Palette von Codec mit komplexen und mehreren Audio-Video-Strömen.Der gesamte Integrationsprozess von Hybrik war einfacher, da Dolby bei der Einrichtung der Umgebung sehr unterstützend ist und dabei hilft, die API und Dokumentation zu verstehen, die Anfragen zu lösen und vor allem ein Demo-Konto zu erstellen, um den kompletten Arbeitsablauf von YouTube mit Produktionsqualität aufzubauen und zu validieren, bevor der Service gestartet wird.Kunden können jetzt die separaten Schritte und Kosten im Zusammenhang mit Transcoding eliminieren. Bestehende Hybrik-Kunden können schnell PallyCon nutzen und nahtlos die multi-DRM und forensischen Wassermarkierungs (https://pallycon.com/forensic-watermarking/) lösungen aktivieren, während ein Video-Transcoding vorgenommen wird.Die branchenführenden Transcoding-Fähigkeiten von Dolby Hybrik, zusammen mit seinen gleichzeitigen transcoding und Segmentwiedergabeoptionen, fügt sich perfekt mit den Kriterien für das INKA Entworks-Geschäftsmodell zusammen und ermöglicht es ihnen, seinen Kunden weltweit qualitativ hochwertige Inhalte und Hollywood genehmigte Sicherheit zu erschwinglichen Preisen zu bieten.ÜBER PallyCon:PallyCon ist ein erstklassiger Content-Schutz-Service von INKA Entworks Inc. Mehr als 200 Kunden weltweit vertrauen auf das Unternehmen und bieten 360-Grad, cloudbasierte end-to-end-Content-Sicherheit für OTT-Plattformen, wie Multi DRM, forensische Wasserzeichen, Distributor Watermarking, Anti-Piraterie-Services, Transcoding und Verpackungsservice, sowie App-Sicherheit mit einer schnellen und einfachen Integration. Dies ist eine ONE-IN-ALL-Lösung für OTT-Besitzer.Für weitere Informationen, gehen Sie bitte auf PallyCon (https://pallycon.com/).obiz@inka.co.krMedienkontakt:obiz@inka.co.kr+ 91-(0)22-40146908View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/transcoding-und-content-sicherheit--arbeitsablauf-vereinfacht-inka-entworks-pallycon-und-dolby-hybrik-schlieWen-sich-zusammen-um-eine-integrierte-losung-zu-erhalten-301781957.htmlOriginal-Content von: PallyCon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164932/5473138