Leipzig (ots) -Am 28. März 2023 startet die 26. Staffel der ARD-Serie "In aller Freundschaft" - mit 42 Folgen, immer dienstags um 21.00 Uhr im Ersten.Dem Kollegium der Sachsenklinik stehen auch in der neuen Staffel ereignisreiche und aufreibende Monate mit dramatischen, spannenden und menschlichen Geschichten bevor."In aller Freundschaft" wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD DEGETO produziert. Die Serie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD.