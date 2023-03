Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4097/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/27 geht es um einen Absturz des ATX, dafür um die erstmalige Nr. 1-Position für diesen Podcast in den Apple Charts (der nun schon seit 4 Tagen anhält). Etwas enttäuscht bin ich, dass beim Aktienbarometer 2023 der Besitz von Österreich-Aktien nicht nachgefragt wurde. Spekulatives habe ich zu Bawag und Kapsch. - Erwin Hof (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4107/ ) ist Leiter der Wiener Börse Akademie und Sohn von Erich Hof, einem der genialsten Kicker, die Österreich je hervorbrachte. Wir sprechen, wie es ist, in der Gegend des eigenen Eisgeschäfts und auch des historischen ...

