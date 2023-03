EQS-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Videoshopping-App Jooli setzt erfolgreiche Entwicklung in 2023 fort ? Jooli wächst auf über 1.200 Kanäle in Deutschland und Indien ? Einführung einer KI-basierten Realtime-Steuerung in Q2 2023 ? Start der Monetarisierung über jooliPay in Indien in Q3 2023 ? Launch von Sprachsteuerung und Metaverse App in 2023 geplant Berlin, 27.03.2023 - Die elumeo SE treibt die Entwicklung ihrer Videoshopping-App Jooli mit Nachdruck voran. Von Dezember 2021 bis März 2023 wuchs das Angebot um durchschnittlich 90 Kanäle pro Monat auf aktuell 1.237 Kanäle. Insbesondere in Indien besteht mit inzwischen 1.074 Kanälen und mehr als sieben Millionen ausgespielten Videos ein sehr breites Angebot. Insgesamt wurden seit dem Start der App im April 2021 bereits über acht Millionen Videos ausgespielt. Im zweiten Quartal 2023 plant Jooli die Einführung der 3. Generation der auf künstlicher Intelligenz basierenden Video-Steuerung, welche erstmals in Echtzeit laufen wird. Mit deren Hilfe sollen die Videofeeds der Kunden noch besser auf deren Bedürfnisse ausgerichtet werden können. Dank der mittlerweile großen Vielfalt an Videos auf der Plattform ist Jooli in der Lage, den Videofeed seiner Nutzer bereits nach wenigen Interaktionen in Echtzeit anzupassen. Die Plattform nutzt dafür KI-Algorithmen, um Videos zu analysieren und zu kategorisieren. Anhand der Analyseergebnisse wählt die Plattform aus, welche Videos für welche Nutzer relevant sind, und ordnet sie in einem personalisierten Feed an. Auch während des Scrollens durch den Feed lernt die KI-Engine, welche Videos für den Nutzer am interessantesten sind und passt die folgenden Ausspielungen entsprechend an. Insgesamt führt der Prozess dazu, dass die Nutzer mehr Zeit auf der Plattform verbringen und im personalisierten Feed mehr für sie relevante Inhalte entdecken können. Für das dritte Quartal 2023 ist für den indischen Markt die Einführung einer komfortablen Bezahlfunktion namens jooliPay geplant. Damit können die Kunden die auf der Plattform ausgewählten Produkte direkt und ohne Umwege innerhalb der App bezahlen, ohne vorher an die Händler weitergeleitet zu werden. Die Händler-Schnittstellen zur Plattform werden dabei automatisch integriert. Von den getätigten Zahlungen wird Jooli eine Provision erhalten. Erste Erkenntnisse über die tatsächlichen Umsätze auf der Plattform und das Potenzial für Jooli werden im vierten Quartal 2023 erwartet. Im zweiten Halbjahr 2023 sind weitere maßgebliche Produktverbesserungen geplant. So soll Jooli um eine KI-basierte Sprachsteuerung ergänzt werden, welche das Videoshopping vollständig ohne Texteingabe ermöglicht. Zudem wurde eine Kooperation mit dem "Labor für virtuelles Studio und virtuelle Realität" der Hochschule Düsseldorf gestartet, um den Metaverse-Prototypen von Jooli weiterzuentwickeln und produktreif zu machen. Mit der Metaverse Applikation von Jooli werden Moderatoren Produkte vor einem per VR-Brille teilnehmenden Publikum live in 3D präsentieren können. Operative Entwicklung der elumeo SE im Geschäftsjahr 2022 im Rahmen der Erwartungen Nach ersten Berechnungen hat sich das Geschäft der elumeo SE im zurückliegenden Jahr 2022 wie geplant entwickelt und bewegt sich innerhalb der angekündigten Prognose. Der erwartete Umsatzrückgang liegt im einstelligen %-Bereich, woran das italienische TV-Geschäft einen Anteil von ca. 35 % trug. Der angekündigte Rückgang ging einher mit einer überproportional hohen Einsparung der Reichweitekosten. Die Rohertragsmarge im Geschäftsjahr 2022 lag stabil bei über 50 %. Wie angekündigt wird das Bereinigte-EBITDA voraussichtlich im niedrigen einstelligen Millionen-Bereich liegen. Der Geschäftsbericht 2022 der elumeo SE und eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr werden wie geplant am 25. April 2023 veröffentlicht. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft die KI-gesteuerte Video-Shopping-App jooli.com . Kontakt elumeo SE

