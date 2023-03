NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller habe im ersten Halbjahr mit hohen Vergleichswerten aus dem Vorjahr zu ringen, sodass eine Margenerholung erst im weiteren Jahresverlauf einsetzen dürfte, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal dürfte der Auftragseingang gefallen sein und der Umsatz aus eigener Kraft stabil geblieben sein. Die bereinigte operative Marge (Ebit-Marge) dürfte auf 4,2 Prozent gefallen sein./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 01:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 01:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881