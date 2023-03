Köln (ots) -Anlässlich des Super-Streiktages am 27. März ändert der WDR auch am Nachmittag und Abend noch einmal sein Programm und sendet zwei weitere Sondersendungen mit aktuellen Informationen zum Geschehen des Tages.Um 17:00 Uhr läuft im WDR Fernsehen eine weitere Zusatzausgabe "WDR aktuell". In der fünfminütigen Sendung wird erneut zu WDR-Reporter:innen im Westen geschaltet - unter anderem an den Kölner Hauptbahnhof und nach Essen. Wie ist dort die Lage zum Feierabend? Moderiert wird die "WDR aktuell"-Sendung von Rebecca Verwerich.Um 20:15 Uhr blickt das WDR Fernsehen dann mit einem 15-minütigem "WDR extra" auf den Super-Streiktag zurück: Ist das befürchtete Verkehrschaos eingetreten? Wie haben die Menschen im Land den Tag erlebt? Werden die Auswirkungen auch am Dienstag noch zu spüren sein? Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich entsprechend nach hinten.Auch im WDR Hörfunk wird den ganzen Tag umfassend über den Streik berichtet, unter anderem in den "WDR aktuell" Hörfunknachrichten. Ausführliche Informationen gibt es außerdem weiterhin online unter www.wdr.de.Fotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5473307