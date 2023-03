Nike war wieder für eine positive Überraschung gut. Denn für das zurückliegende dritte Fiskalquartal meldete der Sportartikel-Hersteller eine Umsatzsteigerung im Jahresvergleich um 14 % auf 12,4 Mrd. $. Damit toppte man die durchschnittlichen Analystenerwartungen von 11,48 Mrd. $. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es Nike gelang, den Zuwachs bei den Lagerbeständen zu verlangsamen. Per Ende des Quartals saß Nike auf 8,9 Mrd. $ in den Lagerbeständen, immerhin 80 Mio. $ weniger als erwartet.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 12.Den vollständigen Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.Weitere Themen in dieser Ausgabe u. a:++ Microsoft - Volles Momentum++ Securize IT Solutions - Neustart mit KGV 9++ Fresenius - Neue Chance nach Rücksetzer?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!