Rotterdam, Niederlande, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Modernste Digitaltechnik und hocheffizientes, nachhaltiges Heizen und Kühlen können dazu beitragen, dass Netto-Null-Gebäude zur Norm werden und zwar rechtzeitig, um ein 1,5-C-Klimaszenario zu unterstützen.- Johnson Controls eröffnet am 21. März 2023 das OpenBlue Innovation Center in Rotterdam und lädt führende Vertreter der Öffentlichkeit und der Industrie in Europa ein, um zu sehen, wie man Gebäude fit für Net Zero machen kann.- Eine interaktive Demonstration führt die Besucher durch eine 8-stufige Reise für alte und neue Gebäude, um Netto-Null zu erreichen - von der Bewertung, dem Roadmapping und der Finanzierung über Technologie und Digitalisierung bis hin zu erneuerbaren Energien vor Ort und digitalem Emissionsmanagement.Mit einem Anteil von fast 40 % an den weltweiten Treibhausgasemissionen sind Gebäude ein Hauptziel im Streben nach einer Netto-Null-Welt. Netto-Null-Gebäude könnten zur Norm werden und zwar rechtzeitig, um ein Szenario mit einer globalen Erwärmung von 1,5 C zu unterstützen, wenn Gebäudeeigentümer damit beginnen, die jetzt verfügbaren intelligenten Gebäudetechnologien und -dienste zu nutzen. Johnson Controls (NYSE: JCI), der weltweit führende Anbieter von intelligenten, gesunden und nachhaltigen Gebäuden, öffnet die Türen seines neuen OpenBlue Innovation Centers in Rotterdam und lädt Branchenführer dazu ein, Net-Zero-fokussierte Gebäudelösungen in einer Echtzeit-Betriebsumgebung zu erleben.Eine interaktive Demonstration führt die Besucher durch die 8 Schritte, die alte und neue Gebäude durchlaufen müssen, um Netto-Null zu erreichen, einschließlich Bewertung und Beratung, Roadmapping, Finanzierung, technologische Upgrades, Digitalisierung und erneuerbare Energie vor Ort. Der letzte Schritt, die Nutzung des einzigartigen, digitalen Dashboards im OpenBlue Net Zero Advisor, um den Kohlenstoff-Fußabdruck zu bewerten, Ziele zu setzen, Emissionen zu verwalten und Fortschritte zu verfolgen, wird für Unternehmen in den kommenden Jahren besonders wichtig sein. Die Offenlegung des Klimas wird in der EU, den USA und vielen anderen Ländern zur Pflicht und zwar nicht nur für die Gebäudezertifizierung und die Umweltberichterstattung, sondern auch für die Finanzaufsicht.Die Besucher werden auch Vorführungen und Modelle nachhaltiger Gebäudetechnologien erleben, darunter Wärmepumpen, die mit weniger als der Hälfte der Energie auskommen, die für herkömmliche Heizungen benötigt wird. Wärmepumpen gewinnen und verstärken Wärmeenergie aus erneuerbaren Quellen wie Meerwasser, Erde und Luft und nutzen sogar die Wärmeabfälle anderer Heiz- oder Kühlprozesse. Wärmepumpen sind Energiemultiplikatoren, die mit sauberem Strom emissionsfrei betrieben werden können. Der IEA zufolge könnten Wärmepumpen 80 % des zur Gebäudeheizung verwendeten Gases ersetzen. Sie werden nicht nur eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Nettonullstellung von Gebäuden spielen, sondern auch bei der Erfüllung von Energiesicherheitsanforderungen und haben für die EU und die USA höchste Priorität.Obwohl effiziente einzelne Gebäudesysteme Energie, Emissionen und Geld sparen können, vervielfacht OpenBlue diese Einsparungen durch den Einsatz von Sensoren, Edge Computing, Cloud-Konnektivität und KI-Analysen, um Systeme zu integrieren und ganze Gebäude zu optimieren. Durch die Echtzeit-Verbindung zu zwei Johnson Controls-Standorten in Rotterdam und Gorinchem können die Besucher des Zentrums OpenBlue aus erster Hand ausprobieren und die Auswirkungen in Aktion erleben.Seit seiner Einführung im Jahr 2020 hat Johnson Controls OpenBlue Anerkennung und Auszeichnungen erhalten, zuletzt bei den 2023 IoT Breakthrough Awards, für die Umwandlung von Gebäuden in "intelligente Geschäftspartner zur Senkung der Energiekosten, zur Verbesserung des Nutzererlebnisses und zur Förderung von Netto-Null-Zielen."Tomas Brannemo, Präsident von Building Solutions, EMEALA, bei Johnson Controls, der bei der Eröffnung in Rotterdam eine Grundsatzrede halten wird, sagt: "Wir stehen an der Schwelle zu einem historischen Wandel im Gebäudesektor, der der Welt helfen könnte, rechtzeitig das 1,5-C-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, wenn wir schnell handeln. Wir können den ganzen Tag über die Auswirkungen der Gebäudetechnik reden, aber man muss sie sehen, um sie zu glauben. Im OpenBlue Innovation Center können wir die Ziegel und den Mörtel entfernen und zeigen, wie schnell die Digitalisierung und hocheffiziente, nachhaltige Anlagen Gebäude von Energieverschwendern in positive Energieanlagen verwandeln können, die Unternehmen und größeren Gemeinschaften bei der Dekarbonisierung helfen."Das Rotterdamer Zentrum ist das erste in Kontinentaleuropa und das neunte, das sich dem wachsenden internationalen Netzwerk von OpenBlue Innovation Centers von Johnson Controls anschließt. Da Johnson Controls weiterhin über 75 % der jährlichen Forschungs- und Entwicklungsausgaben in neue Produktinnovationen investiert, um Lösungen für das Klima und die Nachhaltigkeit zu finden, wird das Zentrum mit den neuesten Netto-Null-Innovationen auf den neuesten Stand gebracht und damit zu einem Wissenszentrum für Branchenführer in ganz Europa.Für Doekle Terpstra, den Vorsitzenden von Techniek Nederland, dem führenden niederländischen Fachverband für technische Dienstleister und Installationsunternehmen, eröffnet diese neue Einrichtung neue Möglichkeiten für die lokale Bauindustrie: "Wenn wir den Kohlenstoffausstoß verringern wollen, müssen die Gebäude unbedingt intelligenter werden. Gebäudeautomation und vernetzte Lösungen werden daher für Unternehmen jeder Größe und in jeder Branche immer wichtiger. Als weltweit führender Anbieter von intelligenten, gesunden und nachhaltigen Gebäuden ist es unsere Aufgabe, die Leistung von Gebäuden im Dienste der Menschen, der Umwelt und des Planeten neu zu definieren.Aufbauend auf einer stolzen Geschichte von fast 140 Jahren Innovation liefern wir mit OpenBlue, unserem umfassenden digitalen Angebot, die Blaupause der Zukunft für Branchen wie das Gesundheitswesen, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien, Fertigung und darüber hinaus.Heute bietet Johnson Controls mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik und Software sowie Servicelösungen von einigen der vertrauenswürdigsten Namen der Branche.Besuchen Sie www.johnsoncontrols.com für weitere Informationen und folgen Sie @Johnson Controls auf sozialen Plattformen.Informationen zu OpenBlueDie OpenBlue-Lösungssuite von Johnson Controls erweitert bestehende Gebäudesysteme um hochmoderne IoT-Funktionen, die KI-gestützte Ferndiagnosen und vorausschauende Wartung nutzen, um wechselnde Bedingungen wie Belegungsgrad, Raumluftqualität und Wetter zu verwalten und fortschrittliche Risikobewertungen vorzunehmen. OpenBlue nutzt Secure-Edge-Gateways zur effizienten Erfassung von Daten über Gebäudesysteme und -anlagen und zur sicheren Übertragung dieser Daten in die Cloud. Gebäudemanager erhalten verwertbare Erkenntnisse über die Einsparung von Energiekosten, die Verringerung von Kohlenstoffemissionen und die Steigerung des Wohlbefindens der Bewohner, so dass sie den Betrieb ganzheitlich steuern können. Die bewährten Lösungen von Johnson Controls helfen den Kunden, erstklassige Gebäude zu schaffen, die den Menschen und dem Planeten dienen.www.johnsoncontrols.com/openblueInformationen zu Johnson Controls OpenBlue Innovation Centers:Johnson Controls wurde auf Innovation gegründet. Es liegt in unserer DNA. Heute schreiben unsere OpenBlue Innovation Centers die nächsten Kapitel dieser stolzen Geschichte und legen den Schwerpunkt auf die nahtlose Zusammenarbeit von Expertenteams, um neue Wege für intelligente, gesunde und nachhaltige Räume zu finden. 