Houston, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der Präsident von Wanhua Chemical ("Wanhua Chemical", 600309.SS), Herr Guangwu Kou, hielt auf der 38. jährlichen World Petrochemical Conference (WPC), die vom 20. bis 24. März in Houston, Texas, stattfand, seine Grundsatzrede - Bewältigung der Herausforderungen durch einen nachhaltigen Pfad -. Kou erörterte, wie Unternehmen der chemischen Industrie durch die Umsetzung bewährter Verfahren und innovativer Lösungen in den Bereichen Energie, Materialien, Management und Anwendungen eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben können.Herr Guangwu Kou kommentierte: "Um eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme Transformation zu erreichen, haben wir uns auf ein vollständiges Wertschöpfungskettenmanagement eingestellt, das von unserer eigenen Industrieparkproduktion über kollaborative Innovationen in der gesamten Industriekette bis hin zu den Anwendungen beim Endverbraucher reicht. Die Vertiefung der vor- und nachgelagerten Industrieketten, die Entwicklung einer hochgradigen Integration und sektorübergreifende Innovationen werden uns letztendlich dabei helfen, unser Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2050 zu erreichen".Förderung einer kohlenstoffarmen chemischen Umwandlung durch saubere EnergienutzungWanhua Chemical treibt wissenschaftliche und technologische Innovationen voran, um eine kohlenstoffarme chemische Umwandlung durch saubere Energie, Optimierung von Anlagenprozessen, thermisches Energierecycling und Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -sequestrierung (CCUS) in der Produktion und im Betrieb von Industrieparks zu ermöglichen. Wanhua Chemical hat seine Pläne im Bereich der sauberen Energie, einschließlich Windkraft, Solarenergie, Kernenergie usw., dargelegt und den Ausbau der sauberen Energie durch Joint Ventures und Zusammenarbeit realisiert. Es wird geschätzt, dass Wanhua bis zum Jahr 2030 durch alle gemeinsamen Projekte für saubere Energie jährlich 14,9 Milliarden Kilowattstunden sauberen Strom erzeugen und die Kohlenstoffemissionen um 8,65 Millionen Tonnen reduzieren kann.Die Komplettlösungen von Wanhua Chemical für ein grünes Ökosystem, das die Lieferkette integriertWanhua ist zum Beispiel ein seltener Rohstofflieferant in der Branche, der Komplettlösungen für die formaldehydfreie CWP-Herstellung anbieten kann. Eine Reihe innovativer Baumaterialien, wie z. B. glasfaserverstärkte Polyurethanprofile, wurden erfolgreich vermarktet, um grüne und energiesparende Gebäude zu fördern.In seinen Bemühungen, Beschaffung, Herstellung, Verpackung, Logistik und Recycling umweltfreundlicher zu gestalten, haben Wanhua Chemical und seine Zulieferer gemeinsam Projekte wie gemeinsame Paletten, geformte Paletten und recycelte Verpackungsbeutel ins Leben gerufen, um den Materialkreislauf zu realisieren und das Fällen von Bäumen und die Abfallerzeugung zu reduzieren.Stolz darauf, grüne Innovationen zu liefernZu den neuen Technologien für das Recycling von Altmaterialien gehört das Recycling von Polyurethan (PU)-Schaumstoffen, bei dem aus den PU-Abfällen durch chemische Prozesse ein hochkompatibles Repolyol hergestellt wird, das direkt zum Schäumen verwendet werden kann, und zwar mit nahezu derselben Formulierung wie das ursprüngliche Polyol. Das Verfahren reduziert die Kohlenstoffemissionen erheblich, ohne die Produkteigenschaften und die Leistung zu beeinträchtigen.Mit innovativen Praktiken bei der Einführung integrierter grüner Energie gewann Wanhua 2022 zum zweiten Mal in Folge die EcoVadis-Goldmedaille und gehörte damit zu den besten 5% von 75.000 Unternehmen für seine Bemühungen um nachhaltige Entwicklung. Wanhua Chemical ist auch das erste chinesische Unternehmen, das sich Together for Sustainability (TfS) angeschlossen hat, einer Organisation, die die Nachhaltigkeitsleistung von Chemieunternehmen und ihren Zulieferern unterstützt und koordiniert.Durch Innovation hat Wanhua Chemical ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio aufgebaut, das sich strategisch auf Polyurethane, Petrochemikalien, Feinchemikalien und hochentwickelte Werkstoffe konzentriert und sich der nachhaltigen Transformation verschrieben hat, um die Chemie voranzubringen und Leben zu verändern.Weitere Informationen über die nachhaltigen Praktiken, Produkte und Lösungen des Unternehmens finden Sie auf der Website von Wanhua Chemical (https://en.whchem.com/).Informationen zu Wanhua ChemicalWanhua Chemical (600309.SS) gehört zu den weltweit führenden Anbietern von innovativen chemischen Produkten. 